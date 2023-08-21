Ярошик: моя ситуация в «Оренбурге» становится тяжелой

«Надеюсь, я подобрал правильное слово, назвав нашу игру позором. Почему так происходит? В этот раз мы просто отдали игру. В этом сезоне мы пропускаем много простых мячей. Мы также плохо играем на последних 30 метрах, ничего не можем создать у чужих ворот.



Эта игра могла стать для меня последней? Я слышу такое впервые, но после такой игры, когда мы имеем всего одно очко и последнее место в таблице, моя ситуация в клубе становится тяжелой.



При каком раскладе я готов уйти сам? Это вопрос к руководству, потому что я стараюсь делать всю работу, готовить команду», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».