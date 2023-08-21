Женская бригада арбитров отработает на матче мужского Кубка России

В среду, 23 августа, во встрече между московским «Чертаново» и кировским «Динамо» будет работать женская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной. Её помощницами в поле будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук. А резервным рефери будет Анастасия Варфоломеева.

Опейкина в нынешнем сезоне уже работала на матчах мужских команд. Она работала на AVAR на матчах «Ахмат» — «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ (1:2) и ЦСКА — «Локомотив» во 2-м туре (4:1). Также Вера была резервным арбитром во встрече 4-го тура между «Пари Нижний Новгород» и «Ахматом» (2:0) и на матче «Балтики» и «Урала» в 5-м туре (0:1).