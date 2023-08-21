Футболист Тоуни рассказал о своей лудомании

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни рассказал о зависимости от ставок.

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В мае англичанина отстранили от футбола на 8 месяцев за нарушения регламента о ставках. Его признали виновным в 232 случаях нарушений в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го, 13 раз он ставил против своей команды. Затем стало известно, что у Тоуни диагностировали лудоманию – это и признание вины сократило отстранение с 15 до 8 месяцев.

– Когда ты начал ставить?

– Мне кажется, такое случается в юном возрасте: ты ставишь, чтобы просто получить небольшие деньги. Я бы сказал, что тогда мне было около 15 лет.

– И это становилось хуже?

– Да. Я бы сказал, что чем больше денег ты получаешь, тем выше становятся ставки. «Если я проиграю, то все в порядке, в следующем месяце получится».

– Вы очень много ставили в течение этих пяти лет – сделали 232 ставки. Разве вы не понимали, что ваши отношения со ставками нездоровы?

– Среди этих нарушений есть ставки, которые я вообще не помню. Но я согласился взять на себя ответственность за них, чтобы закончить с этим делом раз и навсегда. Потому что это висит надо мной и угрожает карьере. Это не лучшее чувство. Далеко не лучшее. Я хорошо поработал, забил 20 голов, и это висит надо мной.

Что касается мышления, то когда у тебя есть такая проблема, ты не думаешь: «Может произойти это, это или это». Ты никогда не думаешь об отрицательных сторонах – только о положительных. И о деньгах. Ты думаешь: «Ну ладно, все вернется в следующем месяце».

– Как ставки повлияли на вашу жизнь?

– Я ждал дня зарплаты.

– Вы могли потратить всю зарплату, ждать новую зарплату, тратить ее и так далее?