Защитник «Зенита» хотел бы попробовать себя в Европе

«Видел, как официально «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Он большой молодец. Верим! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом.



Влияет ли психологически тот факт, что играю не так часто? Нет, нужно работать и всё. Готов бороться за место в составе. Мы, казахский народ, никогда не сдаёмся — работаем», — приводит слова Алипа Sport24.