Бистрович: хочу остаться в ЦСКА

«Состояние отличное. Остаётся неделя на восстановление от повреждения, затем уже начну работать с общей группой. Сейчас занимаюсь индивидуально.



Хочет ли клуб отправить меня в аренду? Такой разговор ещё предстоит провести, я пока не успел обсудить эту тему с руководством. Большие шансы, что я останусь. Сам бы я хотел остаться в ЦСКА», — цитирует Бистровича «Матч ТВ».