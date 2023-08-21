Бистрович: хочу остаться в ЦСКА
Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович сообщил, что не хочет покидать московский клуб.
«Состояние отличное. Остаётся неделя на восстановление от повреждения, затем уже начну работать с общей группой. Сейчас занимаюсь индивидуально.
Хочет ли клуб отправить меня в аренду? Такой разговор ещё предстоит провести, я пока не успел обсудить эту тему с руководством. Большие шансы, что я останусь. Сам бы я хотел остаться в ЦСКА», — цитирует Бистровича «Матч ТВ».
Игрок перешёл в ЦСКА в 2018 году и вместе с командой завоевал серебро в сезоне-2017/2018 и Суперкубок России в 2018 году.
В последние годы футболист выступал на правах аренды за различные клубы. Он успел поиграть за «Касымпашу», «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну Ситтард».