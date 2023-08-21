Стало известно, когда Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад»

Новичок «Реал Сосьедада» российский полузащитник Арсен Захарян может дебютировать за испанскую команду на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Захарян тренируется с командой. Он должен быть готов сыграть в эту пятницу», – цитирует представителя «Сосьедада» «РИА Новости Спорт».

О переходе Захаряна в клуб Ла Лиги стало известно на прошлой неделе. По данным СМИ, трансфер экс-полузащитника «Динамо» обошёлся «Сосьедаду» в € 12 млн.

25 августа «Сосьедад» на выезде сыграет с «Лас-Пальмас» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. В данный момент баскский клуб занимает 12-е место в таблице, набрав два очка.