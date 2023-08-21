Виталий Дьяков: в матче с «Зенитом» Абаскаль переиграл сам себя

«Удивил состав «Спартака» на матч с «Зенитом». Абаскаль перемудрил и переиграл сам себя. Первый тайм в исполнении «Спартака» получился провальным. После изменений в перерыве было тяжело переломить игру. «Зенит» отдал инициативу, играл вторым номером и закономерно победил. Защита — основная проблема «Спартака». Связки постоянно меняются — стабильности нет.



Пока нельзя говорить, что «Зенит» снова играет как раньше. Но по сравнению с прошлыми играми «Зенит» в матче со «Спартаком» выглядел неплохо. Малкома заменить трудно, но Вендел выглядел здорово», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.