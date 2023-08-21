Алип назвал самых сильных полузащитников в РПЛ

«Вендел и Барриос — лучшие полузащитники лиги? Конечно. Они самые сильные в чемпионате. Это моё мнение. Ещё был Далер Кузяев — их трио в том году разрывало всех. Сейчас Далера нет, но они и вдвоём справляются всё равно», — приводит слова Алипа «Матч ТВ».