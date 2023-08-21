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Форвард «Крыльев Советов» Писарский прокомментировал своё попадание в ДТП

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о своём состоянии после попадания в ДТП в Самаре, отметив, что с ним ничего не случилось.

Нападающий «Крыльев Советов» прокомментировал свое попадание в ДТП
© Чемпионат.com

«Пострадал ли я в аварии? Всё нормально, но времени говорить у меня сейчас нет», — приводит слова Писарского Metaratings.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 21 августа, на Ново-Садовой улице в Самаре. Mercedes, за рулём которого был Писарский столкнулся с другим автомобилем той же марки, имя владельца которого пока неизвестно. Обе машины получили заметные повреждения. На месте происшествия уже работали сотрудники полиции.

В нынешнем сезоне 27-летний Писарский ещё не провёл ни одного матча за «Крылья Советов» из-за травмы. За самарский клуб форвард выступает с января 2023 года.

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