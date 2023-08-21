Форвард ФК «Крылья Советов» (Самара) Владимир Писарский попал в ДТП. Игрок не пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Самаре, на Ново-Садовой улице возле ЖК «Звезда». Mercedes GT63 AMG, в котором находился игрок, оказался на встречной полосе, где столкнулся с «Гелендвагеном».

У машины Писарского оказался поврежден бампер, а также бак с топливным маслом, которое растеклось по проезжей части.

Источник отметил, что футболист не пострадал при аварии, дополнительное медицинское обследование ему не потребуется.

Писарскому 27 лет. 17 ноября 2022 года дебютировал за сборную России во встрече против Таджикистана, проведя на поле весь второй тайм.

В минувшем сезоне РПЛ он провел 26 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. За самарский клуб он выступает с 2023 года. Футболист пропустил начало сезона из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что футболист «Лацио» Чиро Иммобиле врезался в трамвай за рулем своего автомобиля. Игрок и его пассажирка получили легкие травмы.