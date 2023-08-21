Президент испанской футбольной федерации извинился за поцелуй спортсменки

«Конечно, я совершил ошибку. Должен это признать. Я сделал это без злого умысла и на эмоциях. Там, на поле, это выглядело вполне естественно, но взгляды со стороны вызвали скандал. Я должен извиниться, извлечь из этого урок и понять, что нужно вести себя более осторожно, будучи президентом», – заявил он.