Президент испанской футбольной федерации извинился за поцелуй спортсменки
45-летний президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес извинился за поцелуй в губы футболистки Дженнифер Эрмосо во время празднования победы на женском чемпионате мира. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
По словам Рубиалеса, он совершил ошибку из-за переполнявших его эмоций. Президент федерации также обещал извлечь из ситуации урок и «вести себя осторожнее».
«Конечно, я совершил ошибку. Должен это признать. Я сделал это без злого умысла и на эмоциях. Там, на поле, это выглядело вполне естественно, но взгляды со стороны вызвали скандал. Я должен извиниться, извлечь из этого урок и понять, что нужно вести себя более осторожно, будучи президентом», – заявил он.
Напомним, что инцидент с поцелуем произошёл после того, как сборная Испании одержала победу над командой из Англии в финале чемпионата мира по женскому футболу. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы. Это вызвало недовольство среди наблюдателей и болельщиков.