Кержаков заявил, что слишком стар для клубов из Саудовской Аравии

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, сможет ли он продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.

«Я слишком стар для продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Вряд ли на меня выйдут с предложением», — сказал Кержаков «РБ Спорт».

Кержаков перешел в «Зенит» из «Анжи» в июле 2015 года на правах свободного агента. Контракт вратаря с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тыс евро.

В нынешнем чемпионате России он провел 5 матчей (450 минут) и пропустил 5 голов.