Кержаков заявил, что слишком стар для клубов из Саудовской Аравии
Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, сможет ли он продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.
«Я слишком стар для продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Вряд ли на меня выйдут с предложением», — сказал Кержаков «РБ Спорт».
Кержаков перешел в «Зенит» из «Анжи» в июле 2015 года на правах свободного агента. Контракт вратаря с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тыс евро.
В нынешнем чемпионате России он провел 5 матчей (450 минут) и пропустил 5 голов.
Малком стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль», перейдя из петербургского «Зенита» за 60 миллионов евро. Соглашение с новой командой действует до лета 2027 года.