Переход Вейги из «Сельты» в «Наполи» оказался под угрозой срыва

Трансфер полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги в итальянский «Наполи» находится под угрозой срыва, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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По сведениям источника, в ходе переговоров между клубами возникли проблемы, стороны не смогли прийти к соглашению. Теперь существует вероятность, что трансфер вообще не состоится. Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к достижению договорённости с «Сельтой» по Вейге, и что испанский клуб хочет закрыть сделку в самые кратчайшие сроки.