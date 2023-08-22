Тренер ЦСКА Федотов оценил состояние голкипера Торопа

"Я думаю Тороп достаточно устойчив психологически. Он имел практику в кубковом матче. Это дорогого стоит. В ментальности не изменилось [ничего] в плане того, что кто-то кому-то не доверяет", - заявил Федотов.

Тороп в сезоне сыграл в четырех матчах - в двух поединках Кубка России с "Оренбургом" (6:0) и "Факелом" (0:2), а также в Российской премьер-лиге (РПЛ) с "Сочи" (3:1) и "Динамо" (1:2). Основным голкипером ЦСКА на протяжении многих лет является Акинфеев. Однако на начальных стадиях Кубка России игру в воротах доверяют Торопу, а два матча чемпионата России 37-летний вратарь пропустил из-за повреждения.