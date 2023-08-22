Чилийский форвард Давила заявил, что легко принял предложение ЦСКА

Чилийский нападающий Виктор Давила, который подписал контракт с московским ЦСКА на четыре года с возможностью продления еще на один сезон, рассказал, как он решился на переезд в Россию, и отметил, что этот шанс нельзя было упускать. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

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"Решение было принято очень быстро. Совершенно не было трудно. Когда ЦСКА обратили на меня внимание, я очень заинтересовался. Приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание, делает так, чтобы я перешел. Быстро и легко принял предложение", — сказал Давила.

21 августа Давила приехал в Москву для заключения контракта с армейцами. Ранее он попрощался с мексиканским клубом "Леон", за который выступал с 2021 года. В СМИ сообщалось, что красно-синие отправили средства за нападающего транзитом через Венесуэлу и Чили в Мексику. Давила сыграл за "Леон" 106 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 13 результативных передач. За сборную Чили он провел четыре игры, отметившись одной голевой передачей.