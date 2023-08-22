"Барселона" поздравила Месси с завоеванием 44-го трофея в карьере

"Барселона" поздравила форварда Месси с завоеванием 44-го трофея в карьере
"Барселона" обратилась к аргентинскому нападающему "Интер Майами" Лионелю Месси после того, как он стал самым титулованным футболистом в истории, завоевав 44-й трофей в карьере.
"Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом всех времен. 44 трофея. Гордимся тем, что являемся частью этой невероятной истории", — написано в сообщении пресс-службы "Барселоны".
"Интер Майами" в ночь на 20 августа обыграл "Нэшвилл" в финале Кубка лиг и завоевал первый трофей в своей истории.
Для Месси этот титул стал 44-м, включая и клубные награды, и трофеи, выигранные со сборной Аргентины. За "Барселону" Месси выступал большую часть карьеры - с 2003 по 2021 год, после чего перешел во французский "ПСЖ", за который отыграл два года.
Летом 2023 года Месси покинул парижскую команду на правах свободного агента и заключил контракт с "Интер Майами". Форвард — семикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.