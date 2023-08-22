"Барселона" поздравила Месси с завоеванием 44-го трофея в карьере

"Барселона" обратилась к аргентинскому нападающему "Интер Майами" Лионелю Месси после того, как он стал самым титулованным футболистом в истории, завоевав 44-й трофей в карьере.

"Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом всех времен. 44 трофея. Гордимся тем, что являемся частью этой невероятной истории", — написано в сообщении пресс-службы "Барселоны".

"Интер Майами" в ночь на 20 августа обыграл "Нэшвилл" в финале Кубка лиг и завоевал первый трофей в своей истории.

Для Месси этот титул стал 44-м, включая и клубные награды, и трофеи, выигранные со сборной Аргентины. За "Барселону" Месси выступал большую часть карьеры - с 2003 по 2021 год, после чего перешел во французский "ПСЖ", за который отыграл два года.