The Times: "ПСЖ" получит компенсацию, если Мбаппе уйдет из клуба

Парижский "ПСЖ" и французский нападающий Килиан Мбаппе достигли договоренности, согласно которой клуб получит финансовую компенсацию, если форвард решит покинуть клуб. Об этом сообщает издание The Times.

Договоренность была достигнута в ходе переговоров между игроком и президентом клуба Насером Аль-Хелайфи. Компромисс предусматривает частичную компенсацию "ПСЖ" в размере примерно £150 млн за последний год действующего двухсезонного контракта Мбаппе.

Такая договоренность может привести к подписанию нового контракта между Мбаппе и "ПСЖ". Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в 2024 году. Форвард изначально отказался от продления соглашения до 2025 года согласно пункту в контракте, что привело к конфликту с руководством парижской команды. 21 июля руководство "ПСЖ" исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии.

По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в "Реал" следующим летом в статусе свободного агента. 24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в "ПСЖ" на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".