Зампредседателя правительства Испании потребовала, чтобы глава RFEF ушел в отставку

После победы сборной Испании в женском чемпионате мира, глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения медалей. Это вызвало осуждение со стороны испанских политиков, включая второго заместителя председателя правительства и министра труда и социальной экономики Йоланду Диас, которая призвала Рубиалеса уйти в отставку. В ответ на критику, Рубиалес извинился за свои действия.