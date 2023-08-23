Защитник «Динамо» сравнил уровень Мир РПЛ с АПЛ

Фабиан Бальбуэна: «АПЛ намного сильнее РПЛ и всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!»
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна сравнил уровень Мир РПЛ с АПЛ.
– Какая лига сильнее: АПЛ или РПЛ?
– Конечно же АПЛ, она намного выше РПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира! – сказал 32-летний парагваец.
С 2018 по 2021 год Бальбуэна выступаал за «Вест Хэм».
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