Новичок «Спартака» рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Полузащитник столичного «Спартака» Тео Бонгонда, присоединившийся к команде перед стартом сезона-2023/24, заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что уже выучил несколько слов на русском языке.

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По его словам, адаптироваться к новой языковой среде для него важно.

«Знаю несколько слов на русском, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский язык как можно быстрее, это очень значимо», — заявил Бонгонда.