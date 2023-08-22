Экс-игрок "Спартака" Быстров высмеял лидерские амбиции клуба

Бывший полузащитник столичного «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «Матч ТВ» заявил, что красно-белые не были фаворитами матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербуржцев.

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По его словам, все те, кто предрекали спартаковцам легкую игру, оказались не у дел.

«Нам всю неделю твердили, что «Спартак» лидер, показывает лучший футбол и наконец-то считается фаворитом. Вот все ваши ожидания и пошли в одно место», — заявил Быстров.

Матч «Спартак» — «Зенит», прошедший 20 августа в Москве, закончился со счетом 3:1 в пользу команды под руководством Сергея Семака.