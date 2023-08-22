Стало известно будущее Тавареша в «Спартаке»
Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш осенью вернется в расположение красно-белых. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Томаш пока восстанавливается в Португалии. Но уже совсем скоро он вернется в Россию и продолжит лечение здесь – планируется, что в сентябре», – рассказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Спорт-Экспресс».
22-летний защитник получил повреждение крестообразной связки в составе молодежной сборной Португалии в период подготовку к первенству Европы U21.
На счету Томаша Тавареша 18 игр за московский «Спартак» во всех турнирах, в которых он сумел забить один гол и совершить одну результативную передачу. Тавареш присоединился к красно-белым 24 января этого года. Его текущее соглашение с клубом заканчивается 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 млн евро.
В 6 туре чемпионата России «Спартак» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Игра запланирована на 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.