Стало известно будущее Тавареша в «Спартаке»

«Томаш пока восстанавливается в Португалии. Но уже совсем скоро он вернется в Россию и продолжит лечение здесь – планируется, что в сентябре», – рассказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Спорт-Экспресс».

На счету Томаша Тавареша 18 игр за московский «Спартак» во всех турнирах, в которых он сумел забить один гол и совершить одну результативную передачу. Тавареш присоединился к красно-белым 24 января этого года. Его текущее соглашение с клубом заканчивается 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 млн евро.