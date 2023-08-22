Петржела удивлен отставкой Ярошика из «Оренбурга»

«Очень удивлён отставкой Ярошика из «Оренбурга». Но я твердо убеждён, что он сможет найти себе работу в скором времени. И не так важно, будет это в России или в другой стране», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.