«Барселона» отменила завтраки и обеды для игроков резервной команды

В «Барселоне» отменили завтраки и обеды для игроков резервной команды.

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По информации Relevo, в «Барселоне» решили отказаться от услуг сторонней компании, готовившей питание для игроков резервной команды.

Раньше футболисты «Барселоны Атлетик», которую тренирует Рафаэль Маркес, могли после тренировки остаться на завтрак или обед в «Ла Масии». Это было необязательно, но клуб предоставлял такую услугу.

Однако из-за сложной экономической ситуации в клубе «Барса» решила отказаться от этой практики. В клубе считают, что это были неоправданные расходы, так как не все футболисты оставались на прием пищи.