«Барселона» отменила завтраки и обеды для игроков резервной команды

«Барса» отменила завтраки и обеды для игроков резервной команды ради сокращения расходов
В «Барселоне» отменили завтраки и обеды для игроков резервной команды.
По информации Relevo, в «Барселоне» решили отказаться от услуг сторонней компании, готовившей питание для игроков резервной команды.
Раньше футболисты «Барселоны Атлетик», которую тренирует Рафаэль Маркес, могли после тренировки остаться на завтрак или обед в «Ла Масии». Это было необязательно, но клуб предоставлял такую услугу.
Однако из-за сложной экономической ситуации в клубе «Барса» решила отказаться от этой практики. В клубе считают, что это были неоправданные расходы, так как не все футболисты оставались на прием пищи.
Отмечается, что сам Маркес предпочитал, чтобы игроки после утренней тренировки уходили есть домой, чтобы они могли отдохнуть и расслабиться перед следующими занятиями.
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«Барса» отменила завтраки и обеды для игроков резервной команды ради сокращения расходов
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