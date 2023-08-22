Защитник «Спартака» призвал не отчаиваться после поражения «Зениту»

Защитник столичного «Спартака» и сборной Молдавии Олег Рябчук в интервью «Чемпионату» заявил, что несмотря на поражение в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита», команда не потеряла шансов на победу в турнире.

По его словам, впереди у красно-белых еще много матчей, в которых можно исправить положение в турнирной таблице.

«Уверен, что у «Спартака» еще есть шансы на чемпионство в этом году! Прошло всего пять туров, вся борьба еще впереди. Мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата», — заявил Рябчук.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом», которая состоялась 20 августа в Москве, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.