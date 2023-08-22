В «Оренбурге» назвали условия сотрудничества с новым главным тренером

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о сроках контракта с новым главным тренером команды. Им стал Давид Деограсия, сменивший на данном посту Иржи Ярошика. Ранее было объявлено, что Ярошик покидает пост главного тренера по семейным обстоятельствам.

По словам Андреева, контракт с новым тренером рассчитан до конца сезона.

«Если он решит задачу, то контракт может быть пролонгирован. Какая задача? Остаться в РПЛ», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Ярошик возглавил «Оренбурга» 22 июня 2023 года. Под его руководством команда неудачно стартовала в РПЛ. В пяти стартовых турах оренбуржцы набрали лишь одно очко. В настоящее время команда занимает 16-е место в турнирной таблице.