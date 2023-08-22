Стало известна реальная причина, по которой Ярошик покинул «Оренбург»

Чешский специалист Иржи Ярошик ушёл с поста главного тренера «Оренбурга» из-за произошедшего с его дочкой несчастного случая. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По сведениям источника, грудная дочь Ярошика Николь упала в межлестничный пролёт оренбуржской гостиницы, где проживала семья Иржи. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. Отмечается, что к настоящему моменту ребёнка перевели в общую палату, а вскоре Ярошик улетит в Чехию, где и будет проходить лечение его дочь.