Вратарь Шунин: казалось, что Личка спокойный, но однажды он взорвался

«Личка отличается тем, что строит атакующую комбинационную игру. Марцел категорически против, когда футболисты просто выбивают мяч. Начало чемпионата у «Динамо» не совсем получилось. Но мы должны выполнять требования главного тренера и притираться друг к другу. «Динамо» нужна была сыгранность — потихоньку налаживаем этот компонент.



Конечно, надо сказать, что сильно изменились тренировки: стали тяжелее и на сборах, и между играми.



Когда Марцел только пришёл в «Динамо», мне казалось, что он достаточно спокойный. Но однажды у нас было собрание, на котором Личка объяснял, что он хочет видеть в команде. И в моменте он взорвался и начал сильно кричать, когда ситуация этого не подразумевала. Мы увидели совсем другую сторону тренера», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.