Быстров рассказал о травле после переходов в «Спартак» и «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «Матч ТВ» рассказал, насколько ему было тяжело пережить травлю болельщиков после перехода из петербургского клуба в московский и обратно.

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Быстров перешел из «Зенита» в «Спартак» в 2005 году, а в 2009 м вернулся в клуб из Санкт Петербурга.

— Морально вообще можно быть готовым к той травле со стороны болельщиков, которую вам пришлось пережить в обоих случаях?

— Тяжело — не тяжело, но это мой путь. Я должен был с этим справиться. Можно в любой момент сломаться, но лучше этого не делать. Надо тренироваться, работать. Тогда все эти моменты можно преодолеть. Стоит дать слабину и немного опустить голову, и коршуны тебя заклюют.

К сожалению, сейчас многие молодые футболисты так не размышляют. Думают: «Да ладно, я молодой. Мне только 18, еще года два впереди». Они не понимают, что на деле нет в запасе никаких двух лет. Есть только сейчас. Как только ты подумал, что есть завтра, послезавтра, сразу попадаешь ситуацию, когда другие молодые тебя будут отодвигать и хавать.

— Условные Фернандес и Медина тоже перешли в стан принципиальных соперников. Они вообще могли бы выдержать то, через что вам пришлось пройти?