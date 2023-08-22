Быстров рассказал о травле после переходов в «Спартак» и «Зенит»

Быстров о травле после переходов в «Спартак» и «Зенит»: «Стоит дать слабину и немного опустить голову, и коршуны тебя заклюют»
Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «Матч ТВ» рассказал, насколько ему было тяжело пережить травлю болельщиков после перехода из петербургского клуба в московский и обратно.
Быстров перешел из «Зенита» в «Спартак» в 2005 году, а в 2009 м вернулся в клуб из Санкт Петербурга.
— Морально вообще можно быть готовым к той травле со стороны болельщиков, которую вам пришлось пережить в обоих случаях?
— Тяжело — не тяжело, но это мой путь. Я должен был с этим справиться. Можно в любой момент сломаться, но лучше этого не делать. Надо тренироваться, работать. Тогда все эти моменты можно преодолеть. Стоит дать слабину и немного опустить голову, и коршуны тебя заклюют.
К сожалению, сейчас многие молодые футболисты так не размышляют. Думают: «Да ладно, я молодой. Мне только 18, еще года два впереди». Они не понимают, что на деле нет в запасе никаких двух лет. Есть только сейчас. Как только ты подумал, что есть завтра, послезавтра, сразу попадаешь ситуацию, когда другие молодые тебя будут отодвигать и хавать.
— Условные Фернандес и Медина тоже перешли в стан принципиальных соперников. Они вообще могли бы выдержать то, через что вам пришлось пройти?
— Без понятия. Фернандес все же еще из того времени. Плюс иностранцы — это другое. В Европе для молодых создана большая конкуренция. Там нет и недели, чтобы подумать. Они сразу настроены доказывать если не в одном клубе, то в другом, — сказал Быстров «Матч ТВ».
«Раз Деограсию назначили главным тренером в «Оренбурге», стало быть, в клубе в него верят» — Тарханов
«Дарье хочется продлить карьеру, но россиян же никуда не пускают» — Анфиса Резцова о решении дочери выступать за Финляндию
Мирослав Ромащенко рассказал, как шли его переговоры с «Ахматом» о назначении на пост главного тренера