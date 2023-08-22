«Торино» готов приобрести Миранчука у «Аталанты»

Итальянский «Торино» заинтересован в приобретении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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Алексей Миранчук минувший сезон провёл в составе «Торино». За 31 матч он отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Отмечается, что туринский клуб отказался от выкупа контракта россиянина за € 12 млн. Туринцы готовы заплатить около € 10 млн с учётом бонусов. В данный момент стороны не нашли компромисс.

С 2020 года права на россиянина принадлежат «Аталанте», с которой у него контракт до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн.