Захарян поделился первыми впечатлениями от перехода в «Реал Сосьедад»

«Первый день был очень сложный: перелёт, заселение, тяжёлый медосмотр, подписание контракта. Сегодня здорово – потренировался, с командой познакомился. Ребята все дружелюбные, не ожидал – все помогали. На тренировке лично помогал Микель Оярсабаль. Очень рад здесь быть!» — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Оkko Спорт».