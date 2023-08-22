Ромащенко рассказал, как шли его переговоры с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» рассказал, как шли его переговоры с руководством грозненского клуба о назначении.

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«Ахмат» объявил о назначении 49 летнего специалиста в пятницу, на этом посту он сменил Сергея Ташуева. Контракт Ромащенко с «Ахматом» рассчитан на три года. Ранее он входил в штаб Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

— Переговоры о назначении шли совсем мало? Вы очень быстро приняли решение, верно?

— Не знаю, что такое долго, что такое быстро (смеется). После игры «Ахмата» с «ПАРИ НН» со мной связались руководители клуба в лице генерального и спортивного директора. Они узнали мое мнение насчет работы самостоятельно. Буквально в течение двух дней мы договорились. Встречались, обсуждали вопросы, потому что их действительно было много. Я знаком с руководством, знаком с клубом, знаком с городом, что сыграло свою роль. Ну и возможность самостоятельной работы тоже повлияла на мое решение.

— Срок соглашения — три года, это было важно для вас?

— Поверьте, мне было не так важно, короткий контракт мне предложат или долгосрочный. У меня есть огромное желание расти и развиваться, поэтому я не заострял внимание на этом моменте, — сказал Ромащенко «Матч ТВ».