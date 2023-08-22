Шалимов: Промесу было некомфортно, он исчез в схеме Абаскаля

«Когда объявили состав, я думал, что у «Спартака» будет так: Медина справа, Промес слева, Соболев на острие. А оказалось, что это ромб в центре, плюс 2 форварда — Промес и Соболев. Но Квинси в этой схеме исчез, ему некомфортно. Соболеву нормально, он умеет играть спиной, выглядит хорошо. Промес же появился в первом тайме на 40-й минуте. То же самое касается Рябчука и Медины», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».