Шалимов: Промесу было некомфортно, он исчез в схеме Абаскаля
Экс-игрок «Интера» Игорь Шалимов высказался о стартовом составе «Спартака» на матч пятого тура РПЛ с «Зенитом». Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля уступили – 1:3.
«Когда объявили состав, я думал, что у «Спартака» будет так: Медина справа, Промес слева, Соболев на острие. А оказалось, что это ромб в центре, плюс 2 форварда — Промес и Соболев. Но Квинси в этой схеме исчез, ему некомфортно. Соболеву нормально, он умеет играть спиной, выглядит хорошо. Промес же появился в первом тайме на 40-й минуте. То же самое касается Рябчука и Медины», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, на 32-й минуте после удара Вендела мяч срикошетил в ворота «Спартака» от Георгия Джикии. Затем бразилец отправил второй мяч в ворота Ильи Свинова. На 81-й минуте Александр Соболев сократил отставание красно-белых с пенальти, но снял все вопросы о победителе Матео Кассьерра.
В турнирной таблице «Спартак» с 9 очками занимает шестое место.