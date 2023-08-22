Полузащитник «Зенита» рассказал предложении от «Ноттингем Форест»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался относительно своего будущего в команде и рассказал о предложении от английского «Ноттингем Форест».

«Разговоры извне — это нормально. Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я на сто процентов сосредоточен на «Зените», – приводит слова Барриоса Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» интересуется Барриосом и готов предложить € 11,5 млн за трансфер, в то время как «Зенит» оценивал своего игрока в сумму от € 20 млн. Колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Бока Хуниорс».