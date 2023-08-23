Фото футболистки Эрмосо в постели с кубком стало вирусным

Игрок женской сборной Испании по футболу Дженнифер Эрмосо опубликовала фотографию с кубком за победу в чемпионате мира, которое стало вирусным в сети интернет.

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«Идеальная мечта… которая сбылась», – подписала фото Эрмосо.

Соцсети

На момент публикации новости, пост Эрмосо в соцсети набрал больше 2,4 млн просмотров. Отметим, что испанка поддержала традицию, существующую в мужском футболе – фото с кубком в постели после победы в финале ранее выкладывали таким игроки, как Лионель Месси или Роберт Левандовски.