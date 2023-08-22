Президент РПЛ отреагировал на ситуацию с Дзюбой

«Конечно, такие ситуации не красят лигу. Но не хочу дальше продолжать обсуждать этот конфликт. Думаю, и Дзюба мог себя по-другому повести — не отвечать на вопрос. Но для меня и спортивная журналистика немного другая. Надо всем сделать выводы», — цитирует Алаева Sport24.