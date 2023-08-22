Гвардиола перенес операцию и пропустит около месяца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перенёс операцию, сообщает пресс-служба «горожан».
52-летний специалист вернётся к работе после паузы на матчи сборных в сентябре. Операция, вызванная сильными болями в спине, будет проведена в Барселоне.
«Все в «Манчестер Сити» желают Пепу скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его скорого возвращения», — сказано в заявлении клуба.
Руководить «горожанами» на время отсутствия Гвардиолы будет ассистент Хуанма Лильо.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» сделал требл: выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В новом сезоне «МС» уже завоевал Суперкубок УЕФА, оказавшись в серии пенальти сильнее «Севильи» - 1:1, пен. 5:4.