Гвардиола перенес операцию и пропустит около месяца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перенёс операцию, сообщает пресс-служба «горожан».

52-летний специалист вернётся к работе после паузы на матчи сборных в сентябре. Операция, вызванная сильными болями в спине, будет проведена в Барселоне.

«Все в «Манчестер Сити» желают Пепу скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут его скорого возвращения», — сказано в заявлении клуба.

Руководить «горожанами» на время отсутствия Гвардиолы будет ассистент Хуанма Лильо.