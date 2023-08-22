Масалитин не верит, что Ярошик покинул «Оренбург» из-за дочери

«Травма ребенка? Когда такое происходит, человека просто отпускают разобраться в ситуации, но никак не увольняют сразу. Если такое случается, человека отпускают, он разбирается, возвращается, а потом стороны садятся за стол переговоров. Можешь работать – работаешь. Не можешь — тогда уже следует увольнение. А не сразу, как только подобное случилось. Честно говоря, даже не слышал раньше о таком. Обычно сразу увольняют «по собственному желанию», когда тренер не справляется с обязанностями и нет результата. А это — красивое прикрытие», — убежден Масалитин.