Масалитин не верит, что Ярошик покинул «Оренбург» из-за дочери

Экс-футболист ЦСКА: руководство «Оренбурга» прикрылось ситуацией с дочерью Ярошика
Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что причина отставки экс-игрока армейцев Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга» заключается в плохих результатах команды. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что трагедия в семье Ярошика, чья грудная дочь получила тяжелую травму головы, стала лишь прикрытием для руководства клуба.
«Травма ребенка? Когда такое происходит, человека просто отпускают разобраться в ситуации, но никак не увольняют сразу. Если такое случается, человека отпускают, он разбирается, возвращается, а потом стороны садятся за стол переговоров. Можешь работать – работаешь. Не можешь — тогда уже следует увольнение. А не сразу, как только подобное случилось. Честно говоря, даже не слышал раньше о таком. Обычно сразу увольняют «по собственному желанию», когда тренер не справляется с обязанностями и нет результата. А это — красивое прикрытие», — убежден Масалитин.
Ярошик возглавил «Оренбург» перед началом текущего сезона. Под его руководством команда провела в общей сложности семь матчей и выиграла лишь один, обыграв в Кубке «Сочи» со счетом 2:0. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» идет на последнем месте, набрав одно очко после пяти туров.
Об инциденте с дочерью Ярошика сообщил инсайдер Иван Карпов. По его информации, годовалая девочка упала в межлестничный пролет гостиницы, где проживает семья тренера, и получила перелом теменной кости. Хотя жизни ребенка ничто не угрожает, Ярошик намерен с семьей вернуться Чехию и там продолжить лечение дочери.