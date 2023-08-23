«Даудов прислал сообщение: «Слишком профессионально относишься к футболистам, с ними нужно разговаривать по‑другому» — Ташуев

— «Зениту» и Семаку, как ни странно, уход лидеров сослужит добрую службу. Надо будет работать более скрупулезно, не надеясь на звезд. Трудные ситуации дисциплинируют и мобилизуют, хочешь не хочешь, а работать придется лучше. Проявлять мастерство, характер, изобретательность.



Довелось пройти через такое в «Ахмате». Понимал: раз не выстраиваются командные взаимодействия, нужно делать ставку на индивидуальные и групповые моменты. Ввел много новшеств, в первую очередь они касались атаки. Улучшал так называемую «баскет зону», придумал «кренящуюся лодку» с меняющими позицию инсайдами. Подобные инновации всегда пригодятся тренеру в будущем. В том числе Семаку, — сказал Ташуев «Матч ТВ».