Президент «Реала Сосьедад» высказался о трансфере Захаряна

«Мы следили за Захаряном с 2019-го. У нас 33 отчёта по игроку. Мы пристально следили за его игрой, и летом 2022-го спрашивали про его доступность. Когда поняли, что Сильва не будет играть, осознали, что именно этот игрок нам и нужен. И мы пошли за ним», — сказал Хокин Аперрибай на пресс-конференции.