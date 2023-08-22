Дзагоев заявил, что продолжит карьеру футболиста

— Вроде недавно начал играть, а тут уже 33 года. Но в прошлом сезоне играл по 90 минут, у меня прямо детская радость была, что все хорошо, восстановление хорошее.



Пока получаю кайф от тренировочного процесса и игр, я буду продолжать заниматься этим, — сказал Дзагоев в интервью журналисту Мураду Латипову в эфире передачи «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».