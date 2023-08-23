Семин дал совет непопадающему в состав «Аталанты» Миранчуку

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал простой ситуацию российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который не попадает в состав команды. Его слова передает РИА Новости.
«Леше нужно уходить в аренду или играть лучше, вот и все. Других вариантов нет. Я не вижу другого развития событий, он просто попал не к тому тренеру и не в ту команду. У Гасперини свои требования, и, видимо, Леша не подходит под эти требования. Может быть, у него есть игроки лучше. Поэтому это простая ситуация», — сказал Семин.
Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Агент игрока сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина. Подготовку к сезону он начал в составе «Аталанты».