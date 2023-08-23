Семин дал совет непопадающему в состав «Аталанты» Миранчуку

«Леше нужно уходить в аренду или играть лучше, вот и все. Других вариантов нет. Я не вижу другого развития событий, он просто попал не к тому тренеру и не в ту команду. У Гасперини свои требования, и, видимо, Леша не подходит под эти требования. Может быть, у него есть игроки лучше. Поэтому это простая ситуация», — сказал Семин.