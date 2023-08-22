Лунев получил два предложения в день подписания контракта с «Карабахом»

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря Андрея Лунева, рассказал о предложениях по игроку этим летом.

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По словам Смирнова для «Чемпионата», в день подписания контракта с «Карабахом» вратарю поступило два предложения – бельгийского «Кортрейка» и израильского «Маккаби». Однако агент заявил, что рассматривать эти предложения он не стал, потому что «так дела не делаются».

На прошлой неделе Лунев присоединился к «Карабаху». Его контракт подписан по схеме «1+1». До этого вратарь находился в статусе свободного агента.

Прошлым клубом Лунева перед «Карабахом» был «Байер» (2021 – 2023). До этого вратарь защищал ворота «Зенита» (2017 – 2021), «Уфы» (2015 – 2016) и «Сатурна» (2015).