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Мележиков: я не сторонник возносить «Спартак» до небес после трёх туров

Экс-гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался об игре красно-белых в новом сезоне РПЛ. В двух последних турах столичный клуб уступил «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

Мележиков оценил игру «Спартака» в новом сезоне РПЛ
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«Результат на табло, но скоро будет следующий матч. Я не сторонник по итогам трёх туров возносить до небес и по итогам двух проигрышей уничтожать. Я смотрю на процессы не как болельщик, а как функционер, и вижу определённые и пока не решённые проблемы, которые тянутся с прошлого сезона», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после пяти матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Ахматом» в Москве.