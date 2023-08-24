Мележиков оценил игру «Спартака» в новом сезоне РПЛ

«Результат на табло, но скоро будет следующий матч. Я не сторонник по итогам трёх туров возносить до небес и по итогам двух проигрышей уничтожать. Я смотрю на процессы не как болельщик, а как функционер, и вижу определённые и пока не решённые проблемы, которые тянутся с прошлого сезона», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».