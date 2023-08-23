Ла Лига еще не зарегистрировала трансфер Захаряна в "Реал Сосьедад"

Дебют российского футболиста Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад" может отложиться. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации испанского издания, Ла Лига до сих пор не зарегистрировала 20-летнего полузащитника в качестве футболиста "Реал Сосьедад".
Представители клуба направили необходимые документы 21 августа, однако до сих пор не получили никакого ответа. Из-за того, что Захарян прибыл из страны, не входящей в Евросоюз, объем необходимых документов увеличился в несколько раз, утверждается в публикации.
При этом главный тренер "Сосьедада" Иманол Альгуасиль надеется, что сможет включить новичка в заявку на матч третьего тура чемпионата Испании с клубом "Лас-Пальмас". Встреча пройдет 25 августа и начнется в 20:30 по московскому времени. 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года.