Ла Лига еще не зарегистрировала трансфер Захаряна в "Реал Сосьедад"

Дебют российского футболиста Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад" может отложиться. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации испанского издания, Ла Лига до сих пор не зарегистрировала 20-летнего полузащитника в качестве футболиста "Реал Сосьедад".

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Представители клуба направили необходимые документы 21 августа, однако до сих пор не получили никакого ответа. Из-за того, что Захарян прибыл из страны, не входящей в Евросоюз, объем необходимых документов увеличился в несколько раз, утверждается в публикации.