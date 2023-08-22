Дзагоев назвал Марио Фернандеса топовым человеком
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что не станет осуждать защитника Марио Фернандеса в ситуации с переходом в «Зенит».
Марио Фернандес перешёл в «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Защитник приостанавливал карьеру в мае 2022 года, возобновил её в декабре и до апреля выступал за бразильский «Интернасьонал». Ранее Фернандес на протяжении 10 лет играл за ЦСКА.
— Хорошо знаю Марио, очень добрый парень. Когда были какие то моменты насчет зафиксировать курс или чего то еще… Он первый поднимал руку и был на все согласен. Шел навстречу клубу по всякому. Не знаю всей правды, не возьмусь за него говорить плохого. Было бы логичнее, если бы он перешел в ЦСКА.
Для меня Марио — топовый игрок и топовый человек. Что повлияло на переход в «Зенит»? Не зная подробностей, не берусь судить, — сказал Дзагоев в интервью журналисту Мураду Латипову в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».