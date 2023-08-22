Дзагоев назвал Марио Фернандеса топовым человеком

— Хорошо знаю Марио, очень добрый парень. Когда были какие то моменты насчет зафиксировать курс или чего то еще… Он первый поднимал руку и был на все согласен. Шел навстречу клубу по всякому. Не знаю всей правды, не возьмусь за него говорить плохого. Было бы логичнее, если бы он перешел в ЦСКА.



Для меня Марио — топовый игрок и топовый человек. Что повлияло на переход в «Зенит»? Не зная подробностей, не берусь судить, — сказал Дзагоев в интервью журналисту Мураду Латипову в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».