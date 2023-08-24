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Анчелотти о переходе Мбаппе в 2023-м: «Я на 100% исключаю это. Состав «Реала» укомплектован»

Карло Анчелотти уверен, что Килиана Мбаппе в «Реале» этим летом не будет.

Анчелотти высказался о возможном переходе Мбаппе в 2023-м
© Sports.ru

«Я на 100% исключаю это. Думаю, что наш состав укомплектован, наши футболисты думают о сезоне», – сказал главный тренер мадридцев.

Также итальянец не переживает, что трансферное окно в Саудовской Аравии закроется позже, чем в Европе.

«Кто-то еще может передумать, но это меня не тревожит», – добавил итальянец.

Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта, истекающего в 2024 году.