Алип высказался о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

«Как отреагировал на переход из ЦСКА в «Бешикташ» Зайнутдинова? Очень рад за него. Поздравляю Баху, он себя здорово показал в РПЛ и заслужил попадание в европейский клуб. В Турции хороший чемпионат, «Бешикташ» там один из лучших клубов. Верю, что у Бахи всё получится», — приводит слова Нуралы Алипа интернет-портал «Известия».