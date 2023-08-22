Роналду вновь попал в скандал с судьей после матча

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вновь оказался пойман на недовольстве судьей матча своей команды. После игры с эмиратским «Шабаб Аль-Ахли» в финале плей-офф за путевку в групповой этап турнира Лиги чемпионов АФК португалец накричал на судью, а после оттолкнул мужчину, пытавшегося сделать с ним селфи.

38-летний Роналду был взбешен тем, что арбитр встречи не назначил пенальти в пользу его команды после попадания мяча в руку соперника в его штрафной площади. «Аль-Наср» победил со счетом 4:2 и пробился в групповой этап Лиги чемпионов АФК.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.