«Аль-Наср» Роналду в рамках азиатской Лиги чемпионов сыграет в Таджикистане

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», в составе которого выступает португальский форвард Криштиану Роналду, в рамках группового этапа азиатской Лиги чемпионов встретится с таджикистанским «Истиклолом», иранским «Персеполисом» и катарским «Аль-Духаилем», сообщает пресс-служба турнира. Команды попали в группу Е.

Саудовский «Аль-Хиляль», объявивший о подписании бразильцев Малкоам и Неймара, сыграет в группе D с «Навбахором» из Узбекистана, «Нассаджи Мазандараном» из Ирана и «Мумбаи Сити», представляющем Индию.

В группе C саудовский «Аль-Иттихад» вместе с Каримом Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо сразится с узбекистанским АГМК, иранским «Сепаханом и иракской «Аль-Кувой.